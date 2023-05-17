2023/05/17 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الأربعاء، القاء القبض على 84 متهمًا مطلوب للقضاء في مدينة الكوت خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 24 ساعة..



اعتقال 84 مطلوبًا للقضاء في واسط المركز الخبري الوطني.

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