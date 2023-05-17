سنان أوغان.. هل سيصبح صانع الملوك في تركيا

2023/05/17 | 16:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوغان أكاديمي وباحث وسياسي قومي تركي.

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