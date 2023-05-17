2023/05/17 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WEmHRKB6DNs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب سعود الساعدي يقدم طعنا باتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب سعود الساعدي يقدم طعنا باتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).