القضاء يناقش مع إيطاليا وهولندا ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة وتصميم دور القضاء

2023/05/17 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق

زيدان، اليوم الأربعاء، خلال استقباله

سفير مملكة هولندا لدى العراق هانس

ساندي، ورقة التوصيات الخاصة بمشروع

العدالة في العراق.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة

نو

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