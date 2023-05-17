نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط يستقبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

2023/05/17 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ، السيد شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ،والسيدين ارشد الصالحي ، والشيخ وصفي العاصي أعضاء مجلس النواب .وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حرص الوزارة على الاهتمام بطلبات وشكاوى المواطنين، والنظر فيها ، ومعالجتها وفق الصلاحيات والتعليمات النافذة .



فضلاً عن توفير ظروف بيئة العمل المناسبة للعاملين في القطاع النفطي ، وتحقيق العدالة المجتمعية بين مكونات الشعب العراقي .

وزارة النفطمكتب الإعلام والإتصال الحكومي17 – أيار- 2023

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