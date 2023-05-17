السيد الحكيم يستقبل وفدا نيابيا وحكومياً من كوريا الجنوبية ويشدد على ادامة الاستقرار في العراق

2023/05/17 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبال السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني وفدا نيابيا وحكوميا من جمهورية كوريا الجنوبية تبادلنا معهم وجهات النظر حول تطورات الواقع العراقي ومستوى العلاقات البينية بين بغداد وسيؤول، واستمع إلى مدى إعجابهم بحالة الاستقرار التي يعيشها العراق، حيث قال إن حالة الاستقرار العام الحالية تعود للاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي الذي تشهده البلاد، ومبينا طبيعة الحكومة الحالية ومستوى اهتمامها بالخدمات وتحسين الاقتصاد كما أنها حكومة تحظى بغطاء نيابي يتمثل بإئتلاف إدارة الدولة.سماحته بين بيّنا أن كوريا الجنوبية وقفت مع العراق وحضرت في مشهده في أحلك الظروف، مؤكدا هنا أن لكوريا وشركاتها الأولوية في حملات الاعمار الحالية والقادمة.

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