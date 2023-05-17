2023/05/17 | 17:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مئات الأشخاص يتجمعون قرب منزل ممثل المحاضرين في مدينة الصدر بعد اقتحامه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/17 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: مئات الأشخاص يتجمعون قرب منزل ممثل المحاضرين في مدينة الصدر بعد اقتحامه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: مئات الأشخاص يتجمعون قرب منزل ممثل المحاضرين في مدينة الصدر بعد اقتحامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).