2023/05/17 | 17:20 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكيل الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي يوجه من صلاح الدين ببسط الأمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/17 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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