النزاهة تضبط رئيس وأعضاء لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار في تربية صلاح الدين

2023/05/17 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاربعاء، من ضبط عدد من المسؤولين وأعضاء لجان في محافظة صلاح الدين، على خلفيَّة تهم الإضرار بالمال العام.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أن "مكتب تحقيق الهيئة في المحافظات ألف فريقاً للتحري والتقصي عن شبهات فساد ومغالاة في أسعار مشتريات تربية المحافظة".

وأضافت، أن "الفريق تمكن من ضبط (٦) من المتهمين الموظفين في مديريَّة تربية صلاح الدين"، مبينة أن "المضبوطين هم كل من رئيس وأعضاء لجنة المشتريات ولجنة اعتدال الأسعار، بينهم مدير قسم العقود في المديريَّة؛ وذلك إثر تهمة المغالاة في أسعار مشتريات تربية المحافظة".

وأوضحت إن "المتهمين أقدموا على التوقيع على وصولات شراء فيها مغالاة تقدر بـ(١٦١،٧٤٧،٠٠٠) مائة وواحد وستين مليون دينار، وسبعمائة وسبعة وأربعين ألف دينار عراقي"، لافتة إلى أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل جميع مستندات الصرف الخاصة بالموضوع".

ونوهت "بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهمين الست والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".

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