مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال

2023/05/17 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

صوت مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان أن" مجلس النواب صوت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال".

وأضافت الدائرة، أن" المجلس رفع جلسته إلى يوم السبت المقبل".

وأنهى المجلس التصويت على القانون بمجمله والذي يهدف لشمول اوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم، وتأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الازمات الاجتماعية وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولشمول فئات اوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال.

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