مسؤولون أمريكيون لـCNN: منظومة باتريوت تعرضت لأضرار طفيفة عقب هجوم روسي قرب كييف

2023/05/17 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN، إن الأضرار التي لحقت بمنظومة الدفاع الجوي (باتريوت) في أعقاب هجوم صاروخي روسي بالقرب من كييف صباح الثلاثاء، ضئيلة للغاية، ووصف أحد المسؤولين ذلك بأنه ضرر "طفيف".

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