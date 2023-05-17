2023/05/17 | 17:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الأمير البريطاني، هاري، الأربعاء، إن الأمير وزوجته ميغان تعرضا "لمطاردة بالسيارات كادت أن تكون كارثية" وشارك فيها مصورون متطفلون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب مصورين متطفلين.. الأمير هاري وزوجته يتعرضان لـ "مطاردة كارثية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب مصورين متطفلين.. الأمير هاري وزوجته يتعرضان لـ "مطاردة كارثية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).