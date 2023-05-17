اتحاد الكرة العراقي: حفل افتتاح

2023/05/17 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز حفلُ افتتاح كأس الخليج العربيّ

"خليجي 25"، الذي استضافه الاتحادُ

العراقيّ لكرةِ القدم في مدينةِ البصرة

مطلع العام الحالي، بجائزةِ إيفينتكس

الذهبيّة السنوي بنسختها الـ (13).

وقال رئيسُ الاتحاد الع

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