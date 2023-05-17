"حاميها حراميها".. النزاهة تضع اليد على "سرقة" في محافظة عراقية

2023/05/17 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة

النزاهة، الاربعاء، من ضبط عدد من

المسؤولين وأعضاء لجان في محافظة صلاح

الدين، على خلفيَّة تهم الإضرار بالمال

العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

حديثها عن ت

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