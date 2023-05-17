البرلمان يعلن

2023/05/17 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب،

محسن المندلاوي، مميزات قانون التقاعد

والضمان الاجتماعي للعمال الذي صوت

عليه المجلس اليوم الاربعاء.

وقال المندلاوي خلال مؤتمر صحفي عقده

بعد اتمام جلسة التصويت على

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