جريمة سجن بادوش.. سنوات من الفاجعة والحزن يتجدد

2023/05/17 | 18:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انكسر ظهرنا 10 سنوات ونحن نتمنى شيئا واحدا (منه) لنبكي عليه.

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