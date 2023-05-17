مخزونات النفط ترتفع بشكل غير متوقع.. زيادة بأكثر من 5 ملايين برميل

2023/05/17 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

صدرت الآن بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام لتسجل ارتفاعًا بأكثر من 5 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 920 ألف برميل.

وكشفت بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط بواقع 5.040 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 920 ألف برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي ارتفاعًا بواقع 2.951 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط في نطاق ثابت إلى المنطقة المنخفضة في جلسات التداول الآسيوية يوم الأربعاء حيث أشارت بيانات الصناعة إلى زيادة غير متوقعة في المخزونات الأمريكية، بينما أثرت القراءات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة والصين أيضًا على توقعات الطلب.



إلا أنها تسجل ارتفاعات طفيفة الآن بعد أن قلصت مكاسبها فور صدور بيانات المخزون.

وقد أظهرت بيانات من المعهد الأمريكي للبترول أن مخزونات النفط الخام الأمريكية نمت بنحو 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، متجاوزة التوقعات بانخفاض 1.3 مليون برميل.



بينما سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفاضًا حادًا.

وتنذر البيانات عادةً باتجاه مشابه من القراءة الرسمية المقرر إصدارها لاحقًا يوم الأربعاء، وأظهرت أن إمدادات النفط في أكبر مستهلك في العالم ظلت متضخمة، على الرغم من أن البيانات الصادرة من احتياطي البترول الاستراتيجي (SPR) قد وضعت في الحسبان أيضًا عند تكوين المخزون.

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