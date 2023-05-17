2023/05/17 | 18:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: فاز حفلُ افتتاح كأس الخليج العربيّ خليجي 25، الذي استضافه...

ظهرت المقالة حفل افتتاح خليجي 25 يفوز بذهبيتين في جوائز إيفينتكس أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل افتتاح خليجي 25 يفوز بذهبيتين في جوائز إيفينتكس) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفل افتتاح خليجي 25 يفوز بذهبيتين في جوائز إيفينتكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).