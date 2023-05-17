2023/05/17 | 18:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، من ضبط...

ظهرت المقالة مسؤولون وأعضاء لجان متهمون بالمغالاة أسعار مشتريات تربية صلاح الدين أولاً على المسلة.

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