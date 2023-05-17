2023/05/17 | 18:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفل افتتاح خليجي البصرة يفوز بذهبيتين في جوائز إيفينتكس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/17 | 18:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل افتتاح خليجي البصرة يفوز بذهبيتين في جوائز إيفينتكس) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفل افتتاح خليجي البصرة يفوز بذهبيتين في جوائز إيفينتكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).