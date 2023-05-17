مبعوث ملك بريطانيا لوزير الكهرباء: استثمروا شمسكم

2023/05/17 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نصح مبعوث ملك بريطانيا لشؤون التجارة في الشرق الأوسط سايمون بيني وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل بأهمية استثمار الطاقة المتجددة (الشمسية) في توليد الكهرباء بالبلاد.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقته (بغداد اليوم) ان فاضل استقبل بمكتبه في مقر الوزارة اليوم مبعوث الملك برفقة السفير البريطاني في العراق مارك برايسو ريتشاردسون، ومدير القسم التجارة والاعمال في السفارة البريطانية جيمس غالهال، مديرة العمليات و مستشار تجارة و الاعمال ياسمين خان، وبحثوا سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية وسبل تعزيزها ورفع القدرات الانتاجية في العراق".

وبين الوفد البريطاني الزائر، ان "أمام العراق فرصة لتعزيز موارد طاقاته، من خلال العمل بالطاقة المتجددة (الشمسية)، حيث ان الاستثمار هذه الطاقة في العراق يعد فرصة لتوفير فرص العمل للشباب، وينبغي التركيز هذا المجال وهنالك فرصة أوسع في الأسواق".

وأوضح الوفد، ان "انفتاح العراق على محيطه العربي والدولي، خطوة ايجابية تتزامن مع جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعزيز العلاقة مع كل البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل، ونحن بدورنا نرحب بهذا الامر، ومن الممكن ان يلعب العراق دورا ايجابيا في المنطقة، لذا نرحب بكل هذه الجهود من الحكومة العراقية".

من جهته رحب وزير الكهرباء "بهذه المبادرة وخاصةً الطاقات المتجددة، حيث اننا بحاجة الى طاقات كهربائية نظيفة تكون رديفاً لمحطاتنا التوليدية والزيادة في الانتاج مطلبنا لسد النقص الحاصل".

وأضاف "اننا بدورنا سنعمل على استحصال الموافقات الادرارية والقانونية من مجلس الوزراء من اجل العمل على ابرام اي عقود اتجاه مثل هكذا اعمال".

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