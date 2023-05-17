الكمارك تعيد ارساليات مخالفة الى الجانب الايراني

2023/05/17 | 18:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاربعاء، عن اعادة اصدار ارسالية(صوندة ماء) مخالفة في مركز كمرك مندلي الحدودي.وفي نفس السياق تم اعادة اصدار ارسالية (شيش تسليح بوزن اجمالي ٧٠٢ طن) في مركز كمرك المنذرية الحدودي.وبينت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز ان “عمليات الاعادة تمت من خلال لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض […]

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