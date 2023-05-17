الحشد يطيح بإرهابي في كركوك

2023/05/17 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، الإطاحة بمتهما مطلوب وفق احكام المادة 4 إرهاب، ينتمي لعصابات داعش الإرهابي، في محافظة كركوك.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إن […]

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