2023/05/17 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني فاز حفلُ افتتاح كأس الخليج “خليجي 25″، الذي استضافته محافظة البصرة مطلع العام الحالي، بجائزةِ إيفينتكس الذهبيّة السنوي بنسختها الـ (13).وقال رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حفل افتتاح “خليجي 25” يفوز بذهبيتين في جوائز إيفينتكس المركز الخبري الوطني.

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