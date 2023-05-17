2023/05/17 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة امنية تداهم منزل ممثل المحاضرين مالك هادي في بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد ..



من امام منزله مالك هادي يكشف تفاصيل الاقتحام قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. من امام منزله مالك هادي يكشف تفاصيل الاقتحام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. من امام منزله مالك هادي يكشف تفاصيل الاقتحام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).