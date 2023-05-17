2023/05/17 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني،

الاربعاء، بانجاز طريق جديد يربط

العاصمة بغداد بمحافظة كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للحكومة العراقية وتلقته

وكالة نون الخبرية، انه "نتيجة لتهالك

الطرق الرابطة بين بغد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بإنجاز طريق جديد يربط بغداد بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بإنجاز طريق جديد يربط بغداد بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).