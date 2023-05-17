لا تعيدوا الاموال إلى خزينة الدولة.. السوداني يوجه المحافظين بالاستعداد لتنفيذ المشاريع ضمن الموازنة

2023/05/17 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة

السادسة للهيأة العليا للتنسيق بين

المحافظات غير المرتبطة بإقليم، وقد

جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في

عموم المحافظات، ومراجعة موقف

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