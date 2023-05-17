اشتباكات داخل الملعب.. القاسم يمزق شباك كربلاء بثلاثية

2023/05/17 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق القاسم على نادي كربلاء،

الاربعاء، بثلاثة اهداف مقابل هدف في

مباراة شهدت اشتباكات عنيفة بين جمهور

الفريقين.

يتبع ..

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