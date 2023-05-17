أهم بنود قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

2023/05/17 | 19:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين.

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