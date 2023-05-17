2023/05/17 | 19:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على فتاة من إلينوي، كايلا أنبيهاون، بأمان على بعد أكثر من 600 ميل في ولاية كارولينا الشمالية، بعد 6 سنوات من اختطافها بشكل غير قانوني.وقالت الشرطة إن شخصًا ما تعرف عليها من إحدى حلقات مسلسل "Unsolved Mysteries" على نتفليكس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة غريبة.. "مسلسل" يساعد في العثور على فتاة بعد 6 سنوات من اختفائها الغامض) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة غريبة.. "مسلسل" يساعد في العثور على فتاة بعد 6 سنوات من اختفائها الغامض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).