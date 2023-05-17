دعوة أممية لإشراك النساء والشباب في عملية السلام باليمن

2023/05/17 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، إن أي عملية سياسية في اليمن، يجب أن تكون بين اليمنيين أنفسهم، وبرعاية أممية.

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