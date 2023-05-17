سباق إيميليا-رومانيا الكبرى لن يُقام” بسبب الفيضانات

2023/05/17 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – أعلن منظّمو جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، المقرّر نهاية الاسبوع الحالي على حلبة إيمولا الشهيرة، الأربعاء ان السباق “لن يقام” بسبب الفيضانات التي أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل في شمال إيطاليا.وقال المنظمون في بيان رسمي “عقب المناقشات بين الفورمولا واحد، رئيس الاتحاد الدولي […]

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