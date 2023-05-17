نائب: القضاء يمتلك زمام المبادرة لمحاسبة كل من تورط بالفساد

2023/05/17 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على اكمال ملف محاربة الفاسدين ومقاضاتهم رغم الضغوط السياسية لثنيه.

وقال البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة بقيادة السوداني ماضية ببرنامجها لمكافحة الفساد وتحقيق مسرى العدالة ومقاضاة كل من تورط بسرقة المال العام وأضر بحقوق الشعب العراقي”.

واضاف ان “الفاسدين الكبار يسعون للوقوف ضد اجراءات العدالة، من اجل وضع العصا في عجلة القضاء وضمان عدم محاسبة المفسدين، والضغط على السلطة القضائية”.

وبين البلداوي ان “الحكومة اتخذت خطوات جادة لاجراء اصلاح مؤسساتي للقضاء على الفساد ومتابعة الفاسدين ميدانياً وملاحقتهم، وبالتالي فأن القضاء يمتلك زمام المبادرة لمحاسبة كل من تورط بالفساد مهما كان ذو شأن من اجل تحقيق العدالة”.

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