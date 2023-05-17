الساعدي: مقبلون على مشاريع خدمية فور اقرار الموازنة

2023/05/17 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الخدمات البرلمانية باقر الساعدي، ترقب اطلاق عدة مشاريع في بغداد فور تمرير الموازنة، مبينا ان مشاريع مداخل بغداد والطرق ستنتهي خلال العام الجاري.

وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “بغداد بانتظار العديد من المشاريع الخدمية سواء للمحافظة او لامانة العاصمة، حيث ستنطلق فور اقرار الموازنة والتصويت عليها داخل البرلمان”.

واضاف ان “مشاريع مداخل بغداد تشهد حملة كبرى من اجل انجازها، ومن المؤمل ان يكون التصويت على الموازنة عاملاً مساعداً للاسراع بأعمال الانجاز، اضافة لمشاريع اخرى سيكون لها مردوداً ايجابياً للعاصمة وخصوصا الطريق الحلقي”.

وبين ان “الموازنة وعلى الرغم من العجز الموجود فيها وسعي الاطراف السياسية والبرلمانية لتخفيضه الى مستويات معقولة الا ان وجوده لن يكون عاملاً معطلاً للمشاريع الاستثمارية والخدمية والكلف والمبالغ المخصصة لها”.

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