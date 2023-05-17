الأول في العالم العربي.. تعرف على القصة الكاملة لتلفزيون العراق

2023/05/17 | 19:21 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 67 عاما مرت على تأسيس أول محطة تلفزيون في العراق، وهي الأولى على مستوى الدول العربية بعدما أهدت شركة بريطانية متخصصة محطة كاملة للعراق عام 1956، فمن أين بدأت القصة؟ وإلى أين وصلت؟

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