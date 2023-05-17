الشرطة الاتحادية تستلم أمن

2023/05/17 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، الأربعاء، بان الشرطة الاتحادية استلمت رسمياً الملف الأمني لأكبر حوض للنخيل شرق العراق.

وقال مدير ناحية العبارة (18كم شمال شرق بعقوبة) شاكر مازن لـ(بغداد اليوم)، ان :"حوض الوقف الممتدة من قرية زاغنية في ناحية العبارة وصولا الى منطقة شيخي في أطراف ناحية أبي صيدا (34 كم شمال شرق بعقوبة) يعد أكبر حوض لبساتين النخيل شرق العراق بالكامل ويمتد بحدود من 20-25 الف دونم بشكل مباشر".

واضاف، ان "أمن حوض الوقف بات رسميا على عاتق الشرطة الاتحادية التي نشرت قطعات نخبة في الاسابيع الماضية ضمن خطة فرض القانون قبل ان تصدر الأوامر العليا ببقاء بشكل ثابت وان تاخذ على عاتقها مسكها القاطع الذي يصل عدد قراه أكثر من 20 قرية".

واشار الى ان "انتشار قوة نخبة في قاطع كان لوقت قريب هو الأسخن على مستوى ديالى، أمر بالغ الاهمية وسيعزز من الاستقرار ويدعم خطة اعادة قرابة 3 الآف أسرة مهجرة الى منازلها خلال الأشهر المقبلة".

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