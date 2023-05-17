"فوضى ورشى".. مرور الغزالية مأساة روتينية وفشل حكومي

2023/05/17 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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شكا مواطنون من "الفساد والرشوة والوضع المأسوي" في مديرية مرور الغزالية بغداد.

وقال مواطنون في مناشدتهم لوزير الداخلية ومدير المرور العامة، عبر (بغداد اليوم) :"نعاني من توقف نظام التسجيل في موقع مرور الغزالية لأيام دون مبالاة من المسؤولين عن الموقع".

وقال مراجع لـ(بغداد اليوم) :"ذهبت الى مديرية مرور الغزالية قبل أسبوع لتجديد اجازة السوق فتفاجأت بالإجراءات المعقدة والمملة".

وأضاف "أستلمت المعاملة وتنقلت من غرفة الى أخرى ومن شباك الى آخر" مشيرا الى "مبالغ رسوم تجاوزت الـ١٣٠ الف دينار بالاضافة الى 25 ألف دينار أجور فحص النظر والدم وغيرها".

وتساءل "أين تصريح المرور المكرر من تخفيض الرسوم الى النصف؟ انها مجرد وعود كاذبة" على حد قوله.

وأشار مراجع آخر الى "الإجراءات المعقدة وتكرار توقف نظام التسجيل بالاضافة الى انه عند الدخول الى مفوض المرور يستلم المعاملة منك ويقول بأسلوب غير لائق (راجعنا غداً..



النظام متوقف)، وكأن المواطن لا يحتاج الى اعباء حياتية غير المرور؟".

وتساءل "هل يعقل يا مدير المرور ان تجديد إجازة سوق يتأخر لأكثر من ١٠ أيام، في ظل الفوضى وعدم احترام للمواطنين".

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