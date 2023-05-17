2023/05/17 | 19:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

انطلق اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مدينة جدة السعودية ، اليوم الاربعاء ، تحضيرا للقمة العربية، التي ستنعقد بعد غد الجمعة.

وقال وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف:

العالم يشهد تحولات تتطلب موقفا عربيا لمواكبتها.

نرحب بعودة سوريا إلى صفوف الجامعة العربية.

ندعو إلى مضاعفة الجهود العربية ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزراء الخارجية العرب يجتمعون في السعودية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزراء الخارجية العرب يجتمعون في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).