السوداني يوجه بعدم إعادة الأموال المخصصة للمشاريع إلى خزينة الدولة

2023/05/17 | 19:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة قيام المحافظين بإجراء جولات يومية للدوائر الخدمية.

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