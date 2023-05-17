غدا بلاسخارت تقدم تقريرها بخصوص العراق الى مجلس الامن ونائبها يزور محافظة المثنى

2023/05/17 | 19:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

جلسة بشأن الوضع في العراق يوم غد

الخميس، في تمام الساعة 10:00 صباحاً

بتوقيت نيويورك (5:00 مساءً بتوقيت بغداد).

وبحسب بيان رسمي لبعثة يونامي، تلقت

وكالة نون الخبر

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