عقب سيجارة يحرق مخزناً تجارياً في الموصل

2023/05/17 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، إخماد حريق في مخزن للأراجيل في مدينة الموصل، تسبب فيه عقب سيجارة.

وقالت المديرية في بيان، إن فرقها أخمدت حريقاً اندلع في مخزن لبيع الأراجيل في حي البكر في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وأضافت أن الحادث لم يتسبب بإصابات بشرية.

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