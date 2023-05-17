رئيس بعثة منتخب الشباب: المنتخب سيخضع للراحة بعد 25 ساعة من السفر المتواصل إلى الأرجنتين

2023/05/17 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصلت بعثة منتخب الشباب ألى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس، من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم، المقرر انطلاقها نهاية الاسبوع الحالي .

وقال رئيس بعثة منتخب الشباب محمد ناصر شكرون في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” وفد المنتخب وصل بعد رحلة طويلة استمرت لأكثر من 25 ساعة، ما بين بغداد ومدينة اسطنبول ومدينة ساوباولو البرازيلية وصولاً الى مقر بعثة المنتخب في العاصمة بوينس ايرس “.

وأشار محمد ناصر إلى أن” الإتحاد العراقي لكرة القدم، تكفل بسكن وفد المنتخب لمدة يومين بسبب رغبتنا بالسفر قبل موعد وصول المنتخبات حسب الجدول الموضوع من قبل الاتحاد الدولي الفيفا من أجل التعود على الاجواء والتخلص من اثر السفر المتعب على ان يتم الانتقال الى سكن الوفود في الـ 19 من الشهر الحالي “.

وأضاف أن” المنتخب سيخضع للراحة بشكل كامل من أجل التخلص من أثار السفر على ان يخوض أول وحدة تدريبية يوم غداً استعدادا لمواجهة منتخب الاوروغواي في افتتاح نهائيات كاس ألعالم للشباب”.

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