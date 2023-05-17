المالية النيابية تصوت على عدد من بنود الموازنة

2023/05/17 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صوتت اللجنة المالية النيابية على عدد من بنود مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2023 والعامين المقبلين.

وخصت هذه البنود "تخصيصات مستلزمات وزارة الكهرباء، ودعم الطاقة، وتجهيز مفردات البطاقة التموينية، وشراء الحنطة والشلب، ودعم قطاع الصحة ومشاريع تنمية الأقاليم والمشاريع الاستثمارية الأخرى".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أعلن خلال ترأسه اجتماعاً للجنة المالية ان "المناقشات بخصوص مشروع القانون وصلت إلى المراحل الأخيرة وأنه يجري وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون حتى يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات القريبة المقبلة".

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