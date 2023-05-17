التربية تبحث مع اليونسكو أدوات تنمية القدرات وفق أُسُس بُنيت برصانة

2023/05/17 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحثت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أدوات تنمية القدرات وفق أُسُس بُنيت برصانة وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وبحضور وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية فلاح محمود القيسي، شهد فندق بابل اليوم، حلقة تشاورية حول خطة تنفيذ تنمية القدرات الوطنية لمشروع بناء نظام معلوماتي ذي جودة عالية ينهض بشكل فاعل بكل مفاصل التعليم ، تناغماً مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (٢٠٢٢-٢٠٣٠)".

وأوضح البيان، ان "مناقشات وحوارات دارت أثناء اللقاء لبحث خطة تنفيذ تنمية القدرات للثلاث سنوات المقبلة بُنيت على أسس رصينة تتوافق مع نظرية التغيير الخاصة بالاستراتيجية".

وأشار أيضاً الى، ان "الخطة إشتملت على مرحلة تقييم القدرات و اعداد اطار استراتيجي يتبعه التنفيذ بعد أن شخصت مكامن الاحتياج والفجوات تشخيصاً حقيقياً على وفق فلسفة و تصميم دقيقين" مضيفاً، ان "الخطة التنفيذية لاقت إستحسان المشاركين في الاجتماع كونها تتمتع بديناميكية قابلة للتطوير و تحتوي مجالات إرشادية وأنشطة متنوعة داعمة للتعليم و معززة لمهارات العاملين على مستوى الأدوار الإدارية والتعليمية للقطاع التربوي العراقي".

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