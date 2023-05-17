الوائلي يؤكد ضرورة الانتقال الى الحوكمة الالكترونية وتنفيذ الربط الشبكي للسونارات

2023/05/17 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد فريق المنافذ الحدودية مشروع الكمارك، اليوم الاربعاء، اجتماعه الدوري لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.وذكرت هيأة المنافذ الحدودية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان” الاجتماع ناقش المواضيع […]

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