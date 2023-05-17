2023/05/17 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الأربعاء، كتابا رسمياً لوزارة الشباب والرياضة دعاها خلاله الى معالجة ملف (مشروع الملعب الاولمبي) المتلكئ في الناصرية والاسراع بإحالته الى شركة جديدة مختصة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمعالجة مشروع ” الملعب الأولمبي”..



محافظ ذي قار يخاطب وزارة الشباب المركز الخبري الوطني.

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