الكشف عن تعرض هاري وميغان لمطاردة خطرة بالسيارات

2023/05/17 | 20:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال متحدث باسم هاري، اليوم الأربعاء، إن الأمير البريطاني وزوجته ميغان ماركل تعرضا “لمطاردة بالسيارات كادت أن تكون كارثية” وشارك فيها مصورون متطفلون.وأشار المتحدث إلى أن المطاردة التي وصفها بالخطرة، وقعت أمس الثلاثاء، بعد أن حضر الأمير هاري ووزوجته ميغان، حفلا لتوزيع الجوائز في مدينة نيويورك.

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