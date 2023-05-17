تشابي ألونسو يرد على أنباء تربطه بنادي توتنهام.. ماذا قال؟

2023/05/17 | 20:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني، على أنباء تربطه بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لتولي المهام الفنية للأخير، خلال المرحلة المقبلة.

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