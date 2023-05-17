باللون والقلم.. فنان ينقل إلى أميركا قصصا عن السودان

2023/05/17 | 20:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الحرب في دارفور هي نواة الحرب الحالية..أتمنى من الجهور العربي أن يفتح صدره للسودان والسودانيين وأن يقف معه في محنته"..هذه كلمات فنان سوداني نقل بلوحاته قصصا عن السودان إلى ولاية فرجينيا الأميركية.

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