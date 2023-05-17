2023/05/17 | 20:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TpayS2GGs8A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فتاة تناشد الداخلية لإنقاذ أمها في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فتاة تناشد الداخلية لإنقاذ أمها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).